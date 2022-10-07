Путин отмечает юбилей 70 лет: как соцсети "поздравили" диктатора

Украинцы надеются, что нынешний день рождения станет для российского лидера последним.
Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей 7 октября.
В Сети российского диктатора "поздравляют" с днем рождения мемами и карикатурами, а также пожеланиями пережить все те страдания, которые испытали украинцы из-за развязанной им войны.
ТСН.ua собрал в соцсетях яркие "поздравления" Путину.
Happy Birthday Mr. President pic.twitter.com/AOO3tzuuTm— Процишин Офіційний (@ProtsyshynOff) October 7, 2022
Россия это не только #Путин, его поддержали тысячи россиян, которые пришли на украинскую землю убивать людей. Но решение о вторжении принял путин, поэтому в его день рождения искренне желаю ему сдохнуть в муках и гореть в аду.— angrybee (@Inna60572274) October 7, 2022
А не зря путин родился во всемирный день хлопка— ms.antevorta (@lady_antevorta) October 7, 2022
В Санкт-Петербурге россиян строят во фразу «Путин наш президент», пока на фронте других россиян ВСУ вкладывают штабелями. https://t.co/X5BQNyNCbO pic.twitter.com/yzft7kh5FD— ℐℊℴℛ (@IgorSoloha) October 7, 2022
Желаю, в день рождения хйла, чтобы он не пошел быстро и спокойно, а чтобы он успел пережить все то, что пережили люди в Сирии, Буче, Изюме, чтобы он почувствовал все, что чувствовали они, успел побывать в каждой застенке. на территории Украины его личинки. И только да!— Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) October 7, 2022
Мечта каждого украинца— Женя (@eloozan) October 7, 2022
В.Путин
1952-2022
В России ищут замену Путину
Эксперты считают, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля.
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.
Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. По словам Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, чтобы смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.
Военный эксперт Валентин Бадрак оценил несколько кандидатур на пост его преемника. Эксперт считает, что в Кремле вряд ли рассматривают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вполне подошел бы под шаблон "послушного мальчика", но запятнал себя клоунскими заявлениями об использовании ядерного оружия, ракет и т.д.
По словам Бадрака, на эту роль может подойти губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также эксперт отмечает, что кандидатом взамен российского диктатора называют и сына Патрушева — Дмитрия.
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