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Путин отмечает юбилей 70 лет: как соцсети "поздравили" диктатора

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Путин отмечает юбилей 70 лет: как соцсети "поздравили" диктатора

Фото: Associated Press

Украинцы надеются, что нынешний день рождения станет для российского лидера последним.

Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей 7 октября.

В Сети российского диктатора "поздравляют" с днем рождения мемами и карикатурами, а также пожеланиями пережить все те страдания, которые испытали украинцы из-за развязанной им войны.

ТСН.ua собрал в соцсетях яркие "поздравления" Путину.

В России ищут замену Путину

Эксперты считают, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. По словам Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, чтобы смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

Военный эксперт Валентин Бадрак оценил несколько кандидатур на пост его преемника. Эксперт считает, что в Кремле вряд ли рассматривают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вполне подошел бы под шаблон "послушного мальчика", но запятнал себя клоунскими заявлениями об использовании ядерного оружия, ракет и т.д.

По словам Бадрака, на эту роль может подойти губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также эксперт отмечает, что кандидатом взамен российского диктатора называют и сына Патрушева — Дмитрия.

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Дата публикации
Просмотры
2755
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