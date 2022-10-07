Путин отмечает юбилей 70 лет: как соцсети "поздравили" диктатора

Украинцы надеются, что нынешний день рождения станет для российского лидера последним.

Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей 7 октября.

В Сети российского диктатора "поздравляют" с днем рождения мемами и карикатурами, а также пожеланиями пережить все те страдания, которые испытали украинцы из-за развязанной им войны.

ТСН.ua собрал в соцсетях яркие "поздравления" Путину.

Happy Birthday Mr. President pic.twitter.com/AOO3tzuuTm — Процишин Офіційний (@ProtsyshynOff) October 7, 2022

Россия это не только #Путин, его поддержали тысячи россиян, которые пришли на украинскую землю убивать людей. Но решение о вторжении принял путин, поэтому в его день рождения искренне желаю ему сдохнуть в муках и гореть в аду. — angrybee (@Inna60572274) October 7, 2022

А не зря путин родился во всемирный день хлопка — ms.antevorta (@lady_antevorta) October 7, 2022

В Санкт-Петербурге россиян строят во фразу «Путин наш президент», пока на фронте других россиян ВСУ вкладывают штабелями. https://t.co/X5BQNyNCbO pic.twitter.com/yzft7kh5FD — ℐℊℴℛ (@IgorSoloha) October 7, 2022

Желаю, в день рождения хйла, чтобы он не пошел быстро и спокойно, а чтобы он успел пережить все то, что пережили люди в Сирии, Буче, Изюме, чтобы он почувствовал все, что чувствовали они, успел побывать в каждой застенке. на территории Украины его личинки. И только да! — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) October 7, 2022

Мечта каждого украинца



В.Путин

1952-2022 — Женя (@eloozan) October 7, 2022

В России ищут замену Путину

Эксперты считают, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. По словам Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, чтобы смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

Военный эксперт Валентин Бадрак оценил несколько кандидатур на пост его преемника. Эксперт считает, что в Кремле вряд ли рассматривают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вполне подошел бы под шаблон "послушного мальчика", но запятнал себя клоунскими заявлениями об использовании ядерного оружия, ракет и т.д.

По словам Бадрака, на эту роль может подойти губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также эксперт отмечает, что кандидатом взамен российского диктатора называют и сына Патрушева — Дмитрия.

Читайте также: