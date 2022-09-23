Когда и как Путин потеряет власть – Пономарев озвучил прогноз

Для президента России Владимира Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

Такой прогноз озвучил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на Youtube-канале ТСН, комментируя возможность смены власти в РФ.

По словам экс-депутата, российское общество сегодня очень недовольно ситуацией в стране.

"Сейчас у них паника, а потом начнется определенное движение сопротивления. Это 100% начнется, невозможно, чтобы оно не происходило... Это будет очень серьезное движение, которое не видели ни в Беларуси, ни в Украине. Для россиян все будет по- другому. Россияне очень долго терпят, однако потом будет много крови", — спрогнозировал он.

На вопрос, когда же в РФ можно ожидать такого развития событий, Пономарев ответил:

"Россияне – северный народ, они долго терпят. Но я уверен, что день рождения господина Путина, который будет 7 октября – последний".

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему Владимир Путин все чаще говорит об угрозе распада РФ.

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