"Раньше такого не было": эксперт рассказал о новом страхе Путина

Президент России Владимир Путин впервые заговорил об угрозе распада РФ.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

"Путин, возможно, сам чувствует, что что-то происходит. Обратите внимание, раньше такого не было... Он дважды за одну неделю сказал об угрозе распада России. Впервые Путин это сделал на саммите ШОС в Самарканде, где он выступал. Во второй раз он сказал во время провозглашения своей речи о всеобщей мобилизации — что стремятся к распаду России и так далее", — отметил Мусиенко.

Эксперт напомнил также, что на прошлой неделе в Госдуме России "появился интересный проект закона, запрещающий показывать карту РФ с символиками отдельных регионов".

"Если он чаще начал об этом говорить, значит чувствует какие-то опасения, у него какие-то фобии появляются от этого. Значит, есть какие-то процессы внутри – глубинные, но они продолжаются", – подчеркнул он.

Напомним, американский генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал ЕС готовиться к вероятному падению режима Владимира Путина и распаду России в целом.

По его словам, есть по меньшей мере три фактора, которые могут запустить процесс распада России. Первый – подрыв веры в силу российской армии, которая традиционно была одной из "основ легитимности Кремля", к чему прибавляется диспропорция бремени войны против Украины для этнических россиян и всех остальных народов РФ. Вторым фактором является ущерб российской экономике из-за вторжения. Третий фактор – это специфика населения России, состоящего из многих этнических групп и разбросанного по гигантской территории.

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