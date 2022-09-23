"Раніше такого не було": експерт розповів про новий страх Путіна

Президент Росії Володимир Путін вперше заговорив про загрозу розпаду РФ.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

"Путін, можливо, сам відчуває, що щось відбувається. Зверніть увагу, раніше такого не було... Він двічі за один тиждень сказав про загрозу розпаду Росії. Вперше Путін це зробив на саміті ШОС у Самарканді, де він виступав. Вдруге він сказав під час проголошення своєї промови про загальну мобілізацію - що прагнуть розпаду Росії і так далі", - зазначив Мусієнко.

Експерт нагадав також, що минулого тижня в Держдумі Росії "з'явився цікавий проєкт закону, який забороняє показувати карту РФ із символіками окремих регіонів".

"Якщо він частіше почав про це говорити, отже, відчуває якісь перестороги, у нього якісь фобії з'являються від цього. Тобто є якісь процеси всередині - глибинні, але вони тривають", - підкреслив він.

Нагадаємо, американський генерал у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес закликав ЄС готуватися до ймовірного падіння режиму Володимира Путіна та розпаду Росії загалом.

За його словами, існують щонайменше три чинники, які можуть запустити процес розпаду Росії. Перший - підрив віри в силу російської армії, що традиційно було однією з "підвалин легітимності Кремля", до чого додається диспропорція тягаря війни проти України для етнічних росіян та всіх інших народів РФ. Другим фактором є збитки російської економіки через вторгнення. Третій фактор - це специфіка населення Росії, що складається з багатьох етнічних груп і розкидане по велетенській території.

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