Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і країни ЄС – Зеленський

Зеленський закликав Захід не вірити російській пропаганді, що начабто Україна, як тільки отримає потужніше озброєння, стане обстрілювати територію РФ.

Українським військовим потрібні поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть показати своє лідерство і відправити Україні танки, то цьому прикладу наслідують і європейські союзники.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

"Якщо США зможуть показати своє лідерство і нададуть танки, потім (надасть танки. – Ред.) Німеччина, а потім й інші європейські країни. Думаю, якщо ми отримаємо танки від США, європейські союзники також допоможуть нам танками деокупувати українські міста", — сказав глава держави.

Зеленський закликав Захід не вірити російській пропаганді, що начабто Україна, як тільки отримає потужніше озброєння, стане обстрілювати територію РФ.

"Не вірте російським брехливим наративам, які говорять, що Україні дадуть танки для того, щоб стріляти або цілитися по Росії, це неправда. Навіть якби ми цього хотіли. Наше завдання — захистити власну територію. Нам не потрібно чуже. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", — пояснив Зеленський.

Також, за його словами, для успішного контрнаступу українській армії необхідні HIMARS та інші РСЗВ, а також системи ППО.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала системи NASAMS.

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