Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Если США передадут Украине танки, это сделают и страны ЕС – Зеленский

Дата публикации
Просмотры
641
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Если США передадут Украине танки, это сделают и страны ЕС – Зеленский

Фото: pinko

Зеленский призвал Запад не верить российской пропаганде, что Украина, как только получит мощное вооружение, станет обстреливать территорию РФ.

Украинским военным требуются поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут показать свое лидерство и отправить Украине танки, то этому примеру следуют и европейские союзники.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Если США смогут показать свое лидерство и предоставят танки, затем (предоставит танки. – Ред.) Германия, а затем и другие европейские страны. Думаю, если мы получим танки от США, европейские союзники тоже помогут нам танками деоккупировать украинские города", — сказал глава государства.

Зеленский призвал Запад не верить российской пропаганде, что Украина, как только получит мощное вооружение, станет обстреливать территорию РФ.

"Не верьте российским лживым нарративам, которые говорят, что Украине дадут танки для того, чтобы стрелять или целиться по России, это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача — защитить собственную территорию. Нам не нужно чужое. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", — объяснил Зеленский.

Также, по его словам, для успешного контрнаступления украинской армии необходимы HIMARS и другие РСЗО, а также системы ПВО.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила системы NASAMS.

Читайте также:

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация