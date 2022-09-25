Если США передадут Украине танки, это сделают и страны ЕС – Зеленский

Зеленский призвал Запад не верить российской пропаганде, что Украина, как только получит мощное вооружение, станет обстреливать территорию РФ.

Украинским военным требуются поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут показать свое лидерство и отправить Украине танки, то этому примеру следуют и европейские союзники.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Если США смогут показать свое лидерство и предоставят танки, затем (предоставит танки. – Ред.) Германия, а затем и другие европейские страны. Думаю, если мы получим танки от США, европейские союзники тоже помогут нам танками деоккупировать украинские города", — сказал глава государства.

Зеленский призвал Запад не верить российской пропаганде, что Украина, как только получит мощное вооружение, станет обстреливать территорию РФ.

"Не верьте российским лживым нарративам, которые говорят, что Украине дадут танки для того, чтобы стрелять или целиться по России, это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача — защитить собственную территорию. Нам не нужно чужое. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", — объяснил Зеленский.

Также, по его словам, для успешного контрнаступления украинской армии необходимы HIMARS и другие РСЗО, а также системы ПВО.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила системы NASAMS.

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