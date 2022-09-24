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"Питання виживання нації": українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ

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"Питання виживання нації": українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ.

Зараз студентів, які навчаються за кордоном, перестали відпускати з України.

Про це 24 вересня під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович. 

Радник ОП зауважив, що зараз на кону стоїть питання існування української нації. 

"Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може статися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато хто. Якщо в Росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви кажете? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді?", - заявив Арестович. 

Нагадаємо, Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться. В Україні проживає 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
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