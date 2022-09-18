В центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в воскресенье, 18 сентября, раздался мощный взрыв.

По предварительным данным, сработала взрывчатка, которая была заложена в центре города.

Об этом сообщают "РИА-Мелитополь" и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным журналистов, взрыв прогремел на улице Ярослава Мудрого. Там сдетонировала взрывчатка, которую, вероятно, заложили в мусорных баках. Взрыв был настолько мощным, что местные даже увидели зарево.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрыв.

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого", – сообщил Федоров.

Напомним, во временно оккупированом Мелитополе на рассвете 17 сентября горел еще один военный объект российских оккупантов.

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