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У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух

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У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух

Скриншот із відео

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у неділю, 18 вересня, пролунав потужний вибух.

За попередніми даними, спрацювала вибухівка, яка була закладена в центрі міста. 

Про це повідомляють "РІА-Мелітополь" та міський голова Мелітополя Іван Федоров

За даними журналістів, вибух пролунав на вулиці Ярослава Мудрого. Там здетонувала вибухівка, яку ймовірно заклали у сміттєвих баках. Вибух був настільки потужним, що місцеві навіть побачили зарево. 

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибух. 

"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого", - повідомив Федоров. 

Нагадаємо, під тимчасово окупованим Мелітополем на світанку 17 вересня горів ще один військовий об'єкт російських окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1091
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