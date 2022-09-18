У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у неділю, 18 вересня, пролунав потужний вибух.
За попередніми даними, спрацювала вибухівка, яка була закладена в центрі міста.
Про це повідомляють "РІА-Мелітополь" та міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За даними журналістів, вибух пролунав на вулиці Ярослава Мудрого. Там здетонувала вибухівка, яку ймовірно заклали у сміттєвих баках. Вибух був настільки потужним, що місцеві навіть побачили зарево.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибух.
"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого", - повідомив Федоров.
Нагадаємо, під тимчасово окупованим Мелітополем на світанку 17 вересня горів ще один військовий об'єкт російських окупантів.
Читайте також:
- "Імовірно, це нервове куріння": в ОК "Південь" прокоментували вибухи у центрі Херсона
- "Окупанти заздрять Чорнобаївці": у Мелітополі прогримів потужний вибух
- Є інформація, що у Херсоні загинув гауляйтер Єлісєєв - депутат Сергій Хлань