Є інформація, що у Херсоні загинув гауляйтер Єлісєєв - депутат Сергій Хлань

Наразі за непідтвердженою інформацією через вибух у Херсоні 16 вересня під час наради загинув керівник окупаційного "уряду".

Про це повідомив ТСН.ua депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Є інформація, але поки неперевірена, що загинув Єлісєєв, керівник "уряду", - повідомив нам Сергій Хлань.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух. На місці влучання піднявся стовп диму. Наразі відомо, що вибухи пролунали в центрі міста, за будівлею облдержадміністрації. В районі Херсонського апеляційного суду видно стовп диму.

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