Є інформація, що у Херсоні загинув гауляйтер Єлісєєв - депутат Сергій Хлань

Стали відомі нові подробиці вибуху в Херсоні.
Наразі за непідтвердженою інформацією через вибух у Херсоні 16 вересня під час наради загинув керівник окупаційного "уряду".
Про це повідомив ТСН.ua депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Є інформація, але поки неперевірена, що загинув Єлісєєв, керівник "уряду", - повідомив нам Сергій Хлань.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух. На місці влучання піднявся стовп диму. Наразі відомо, що вибухи пролунали в центрі міста, за будівлею облдержадміністрації. В районі Херсонського апеляційного суду видно стовп диму.
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