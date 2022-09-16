Майже вся Харківська область деокупована - Зеленський

Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців.
На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.
Про це у себе в Телеграм написав президент України Володимир Зеленський.
"Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили", - зазначив президент.
За словами Зеленського, росіяни залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.
"Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - додав він.
Нагадаємо, російські окупанти не можуть оговтатися від успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Окупанти зіткнулися з великими втратами. Саме тому на тлі поразки на Харківщині, а також контрнаступу ЗСУ на сході вдвічі посилили приховану мобілізацію на території РФ.
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