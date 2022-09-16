Майже вся Харківська область деокупована - Зеленський

На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

Про це у себе в Телеграм написав президент України Володимир Зеленський.

"Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили", - зазначив президент.

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За словами Зеленського, росіяни залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

"Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти не можуть оговтатися від успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Окупанти зіткнулися з великими втратами. Саме тому на тлі поразки на Харківщині, а також контрнаступу ЗСУ на сході вдвічі посилили приховану мобілізацію на території РФ.

Деталі контрнаступу на Харківщині від українського військового - Нічна варта

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