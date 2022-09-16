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Українські зенітники приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині

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Українські зенітники приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські зенітники вранці 16 вересня збили черговий російський штурмовик Су-25.

"Приземлили" ворожий Су-25 у Херсонській області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"16 вересня, близько 08:30, у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як воїни ССО відбили блокпост на Ізюмському напрямку. На відео видно, зокрема, переляканих окупантів, які не очікували такого спротиву українських захисників.

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