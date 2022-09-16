У Німеччині дочірні компанії "Роснефти" передали в управління федеральному регулятору

Уряд Німеччини передав активи російської нафтової компанії "Роснефть", включно з нафтопереробним заводом "Шведт", у довірче управління державі, а саме енергетичному регулятору країни - Федеральному мережевому агентству з електроенергії, газу, телекомунікацій, пошти та залізниць.

Як повідомили у Міністерстві економіки та охорони клімату, якому підпорядковується Агентство, це відбулося в межах боротьби з енергетичною кризою, спричиненою війною Росії проти України.

Таким чином, Федеральне мережеве агентство отримує контроль над "Роснефтью" у Німеччині, а також над відповідними частками у трьох нафтопереробних заводах. Це означає, що використання прав голосу акціонерів виключається, а їхні повноваження щодо розпорядження та управління обмежуються. Федеральне мережеве агентство використовується як довірена особа, і йому передається право голосу.

Німецькі дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують з Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро, передали під опіку уряду тому, що німецькі компанії, як-от страхові компанії, ІТ-компанії та банки, а також клієнти, більше не бажали працювати з російським нафтовим гігантом — ні з нафтопереробними заводами з акціями "Роснефти", ні з самими німецькими її дочірніми компаніями RDG і RNRM.

Зазначається, що "Роснефть Німеччина" забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей ФРН, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній в країні.

Читайте також: