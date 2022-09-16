В Германии дочерние компании "Роснефти" передали в управление федеральному регулятору

Правительство Германии передало активы российской нефтяной компании "Роснефть", включая нефтеперерабатывающий завод "Шведт" в доверительное управление государству, а именно энергетическому регулятору страны — Федеральному сетевому агентству по электроэнергии, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам.

Как сообщили в Министерстве экономики и охраны климата, которому подчиняется Агентство, это произошло в рамках борьбы с энергетическим кризисом, вызванным войной России против Украины.

Таким образом, Федеральное сетевое агентство получает контроль над "Роснефтью" в Германии, а также над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах. Это означает, что использование прав голоса акционеров исключается, а их полномочия по распоряжению и управлению ограничиваются. Федеральное сетевое агентство выступает как доверенное лицо, и ему передается право голоса.

Немецкие дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), ежемесячно импортирующие из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро, передали под опеку правительства потому, что немецкие компании, такие как страховые компании, ІТ-компании и банки, а также клиенты, больше не хотели работать с российским нефтяным гигантом — ни с нефтеперерабатывающими заводами с акциями "Роснефти", ни с самими немецкими ее дочерними компаниями RDG и RNRM.

"Роснефть Германия" обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в стране.

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