Почти вся Харьковская область деоккупирована – Зеленский

Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.
На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным.
Об этом у себя в телеграмме написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили", — отметил президент.
По словам Зеленского, россияне оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.
"Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", – добавил он.
Напомним, российские оккупанты не могут оправиться от успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оккупанты столкнулись с большими потерями. Именно поэтому на фоне поражения в Харьковской области, а также контрнаступления ВСУ на востоке вдвое усилили скрытую мобилизацию на территории РФ.
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