Почти вся Харьковская область деоккупирована – Зеленский

На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным.

Об этом у себя в телеграмме написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили", — отметил президент.

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По словам Зеленского, россияне оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

"Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", – добавил он.

Напомним, российские оккупанты не могут оправиться от успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оккупанты столкнулись с большими потерями. Именно поэтому на фоне поражения в Харьковской области, а также контрнаступления ВСУ на востоке вдвое усилили скрытую мобилизацию на территории РФ.

Детали контрнаступления в Харьковской области от украинского военного - Ночная варта

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