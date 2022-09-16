Россия уже использует в Украине боевые беспилотники из Ирана — Воздушные силы ВСУ

Украинские защитники говорят, что такая цель очень сложная и для того, чтобы ее сбить, нужны дополнительные системы.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Что касается Ирана, да, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует (иранские беспилотники — ред). Мы видели уже сбитый один БПЛА — это "Shahed 136". Это баражирующий боеприпас, фактически дрон-камикадзе. Понятно, что цель чрезвычайно сложная и для сбивания именно таких целей нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна, опять же, бдительность наших воинов", — рассказал Игнат.

Он отметил, что это новое оружие в России, в котором она испытывает большую потребность. По мнению Игната, враг, скорее всего, будет использовать и другие модификации иранских дронов в войне с Украиной, поэтому необходимо быть к этому готовыми.

"Это новые вызовы и будет адекватное реагирование и новые приемы противодействия им", — заверил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ надеется, что в ответ на поставки такого оружия со стороны Ирана и других авторитарных стран демократический мир ответит новыми образцами оружия для Украины.

Следует отметить, что боражирующий боеприпас "Shahed 136" — это не высокоточное оружие. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed 136 составляет от 1000 километров с возможностью доставлять боевую часть весом 50 килограммов. Заявлено, что максимальная дальность полета составляет 2,5 тыс. километров. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. БПЛА имеет громкий двигатель MD 550 или 3W, поэтому ударный дрон можно услышать раньше времени. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить с помощью радара.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты, вероятно, запускают на территории Украины ударные иранские дроны. Один из них ВСУ сбили неподалеку от недавно освобожденного Купянска на Харьковщине.

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