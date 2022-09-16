Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках

В Україні внаслідок рясних опадів може піднятися рівень води у річках в захдних областях країни.

Рятувальники попереджаають про підвищення рівня води і можливі паводки у Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС.

На Закарпатті 16-17 вересня на дiлянці Тиси Великий Бичкiв - Вилок очiкується добiгання невисокої паводкової хвилi з верхiв’їв з пiдвищенням рiвня води на 0,3 – 1,3 м над рівнями. Рятувальники наголошують, що обійдеться без негативних наслiдкiв.

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На Тернопільщині зв'язку з добiганням невисокої паводкової хвилi, ввечерi 16 вересня та впродовж 17-18 вересня, на дiлянцi Днiстра на Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 0,9 м. Також без негативних наслiдкiв.



Крім того, 18-19 вересня у зв'язку з дощами на рiчках басейну Прип'яті очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалася на два тижні раніше за кліматичну норму.

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