Есть информация, что в Херсоне погиб гауляйтер Елисеев – депутат Сергей Хлань

Стали известны новые подробности о взрыве в Херсоне.

Пока что по неподтвержденной информации, из-за взрыва в Херсоне 16 сентября во время совещания погиб руководитель оккупационного "правительства".

Об этом сообщил ТСН.ua депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Есть информация, но пока непроверенная, что погиб Елисеев, руководитель "правительства", — сообщил Сергей Хлань.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв. На месте попадания поднялся столб дыма. Известно, что взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе Херсонского апелляционного суда виден столб дыма.

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