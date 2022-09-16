Есть информация, что в Херсоне погиб гауляйтер Елисеев – депутат Сергей Хлань

Стали известны новые подробности о взрыве в Херсоне.
Пока что по неподтвержденной информации, из-за взрыва в Херсоне 16 сентября во время совещания погиб руководитель оккупационного "правительства".
Об этом сообщил ТСН.ua депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Есть информация, но пока непроверенная, что погиб Елисеев, руководитель "правительства", — сообщил Сергей Хлань.
Напомним, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв. На месте попадания поднялся столб дыма. Известно, что взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе Херсонского апелляционного суда виден столб дыма.
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