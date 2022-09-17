Під Мелітополем горіла військова база окупантів - Федоров

У Запорізькій області знову сталася "бавовна".

Під тимчасов окупованих Мелітополем на світанку 17 вересня горів ще один військовий об'єкт російських окупантів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, ворожа база була розташовувалася у Радивонівському заказнику на півдні області.

"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману. Настільки потужно палять, що й досі йде дим", - написав міський голова.

Фото: Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.

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