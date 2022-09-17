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Под Мелитополем горела военная база оккупантов — Федоров

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Под Мелитополем горела военная база оккупантов — Федоров

Фото: Associated Press

В Запорожской области снова произошел "хлопок".

Во время оккупированных Мелитополем на рассвете 17 сентября горел еще один военный объект российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, вражеская база была располагалась вРадивоновскому заказнику на юге области.

"Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база вРадивоновскому заказнику в районе Молочного лимана. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым", — написал городской голова.

Фото: Иван Федоров. / ©
Фото: Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что над аэродромом в Мелитополе, где находится вражеская база, поднялся густой черный дым.

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