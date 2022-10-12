Новый командующий "спецоперацией" РФ — только исполнитель: эксперт назвал, кто на самом деле стоит за ракетным террором

Российские войска устроили массированную ракетно-бомбовую атаку по городу Алеппо, когда поняли, что они терпят поражение.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что новый главнокомандующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин лишь исполнитель массированных ракетных атак по городам Украины, а организатором является глава Кремля Владимир Путин.

Такое мнение военный эксперт высказал в эфире совместного телемарафона.

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По его словам, главная цель ракетного террора – вызвать панические настроения у украинцев, но этого не происходит.

"Россия несет поражения на всех фронтах. Российские войска вынуждены отступать, украинские – войска наступают и освобождают от оккупантов ранее захваченные территории, поэтому они применяют тактику войны с гражданской инфраструктурой", – отметил эксперт.

Он также вспомнил, что Суровикин командовал российской армией в Сирии. И когда оккупанты терпели поражение и не могли выполнить поставленные задачи, то российский генерал устроил массированную ракетно-бомбовую атаку по городу Алеппо.

Почему Путин массированно обстреливает Украину

Есть несколько версий, почему российский президент-террорист обстреливает ракетами и дронами украинские города. В Восточной группировке ВСУ считаю, что ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины – проявление бессильной ярости из-за поражений на фронте, в частности, на восточном направлении.

По мнению посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, массированными ракетными обострениями по Украине Путин начал новую фазу войны, чтобы уничтожить государство, поставить его на колени и взять под свой контроль власть.

Аналитик Алексей Ежак считает, что массированные ракетные удары по Украине – личная месть Путина за взрыв на Крымском мосту.

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