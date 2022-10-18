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Росіянам стане важче отримати візу до Німеччини: що змінилося

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Росіянам стане важче отримати візу до Німеччини: що змінилося

Фото: ТСН.ua

Громадянам РФ для поїздки до ФРН необхідно надати виписку з банку, який діє на території Євросоюзу, та переконливі докази про намір повернутися в Росію.

Росіянам, які бажають поїхати до Німеччини, ускладнили вимоги для отримання шенгенських віз. 

Оновлений перелік необхідних документів опубліковано на сайті єдиного акредитованого при посольстві Німеччини у Росії візового центру VisaMetric.

Як доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди, громадяни РФ повинні надати виписку з банку, який діє на території ЄС. 

“До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника, від банку, який діє в країнах-членах Європейського союзу”, — йдеться в повідомленні.

Також громадянам Росії потрібно мати підтвердження зайнятості, навчання чи регулярних джерел доходу. 

У візовому центрі також наголосили, що можуть знадобитися докази наміру повернутися до Російської Федерації, серед яких - володіння в країні-агресорці нерухомістю, одним чи кількома транспортними засобами, наявність близьких родичів.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видавання віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.

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