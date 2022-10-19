Жителей Херсона предупреждают о провокациях оккупантов в городе

Российские захватчики готовят провокации во временно оккупированном Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в военных преступлениях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, оккупанты предупреждают о якобы "запланированных военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины", пытаясь отвлечь внимание россиян от провала армии РФ. Ведь армия РФ использует скопления людей для провокаций и "живого щита".

Жителей временно оккупированной Херсонщины призывают сохранять бдительность и, по возможности, покинуть регион и выехать на подконтрольную территорию Украины.

"Россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборанты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага", — говорится в сообщении.

Деоккупация юга Украины

С начала октября, по данным МВД, Вооруженные силы Украины уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины.

Как сообщили в Херсонской городской военной администрации, в оккупированном Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских военных.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома.

Во вторник, 18 октября, оккупационные "власти" Херсонщины объявили о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления.

Генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины признал, что ситуация под Херсоном "непростая".

Читайте также: