Щось замислили: окупанти приховано переміщують техніку на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти приховано почали переміщувати техніку та особовий склад.

Щоправда, це їм не зовсім вдалося, оскільки у Генштабі ЗСУ отримали ці дані, про що повідомили у щоденному ранковому зведенні.

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"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російські загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину. На тимчасово окупованих територіях України вонирозграбовують музеї, палять українську літературу та підручники.

Нагадаємо, що раніше ДРГ російських окупантів намагалася обійти позиції ЗСУ на Херсонщині. Диверстантів помітили українські бійці і відкрили по них вогонь.

Також російські окупанти посилюють фільтраційні заходи на Хенрсонщині. Вони почали евакуювати так звані "державні" установи. з Херсона до Криму. Загалом вивозять майно банків і пенсійного фонду.

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