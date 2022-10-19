Долітався: на Херсонщині ЗСУ "демілітаризували" ворожий ударний гелікоптер

На Херсонщині збито ворожий вертоліт.
В Херсонській області знищено черговий російський "Алігатор".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше українські захисники за 18 хвилин збили 4 російські вертольоти, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. Один вертоліт впав на звільненій від окупантів території України, решта – за лінією фронту.
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