Держава готова стати гарантом для свого бізнесу, який готовий буде інвестувати в Україну.

Нідерланди готують масштабний пакет допомоги на відновлення України , його обговорили у Гаазі, йдеться в ТСН.

Як рятувати Україну під час важкої зими обговорили у Нідерландах, конференція щодо відбудови країни відбулася у Гаазі. В ній взяли участь представники обох урядів та бізнесмени.

Дорога на конференцію, де обговорювали відновлення України, проходить повз страшні кадри зруйнованих будинків і життів, а у залі з синьо-жовтою підсвіткою стільці для здебільшого нідерландських волонтерів та бізнесменів.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко відкриває конференцію онлайн, показує останні дані про зруйновану росіянами українську енергоструктуру. Нідерландські урядовці відповідають вже виділеними сумами - на відновлення. “Нідерландський уряд інвестує 70 мільйонів євро у підготовку України до зими - це буде практична підтримка - відновлення дахів чи допомога з тепловою інфраструктурою, а також 65 мільйонів на допомогу малому бізнесу”, - каже міністерка закордонної торгівлі і розвитку Нідерландів Лієсьє Шрайнемахер.

Те, що цього замало розуміють по обидва боки екрану. “Один із можливих шляхів - гарантії від нідерландського уряду для тих нідерландських компаній, які бажають інвестувати в Україну. Гроші все ще йдуть від бізнесу, але у випадку, якщо щось піде не так, їхні інвестиції будуть прогарантовані урядом”, - переконує почесний консул України в Нідерландах Карел Бургер Дирвен.

Благодійний фонд Тінеке зібрав для українців рекордні 175 мільйонів євро. Вона сама з початку повномасштабного вторгнення побувала в Україні тричі. “Я ніколи в житті не бачила такого відгуку, як я бачу цьогоріч до України, а ви маєте зрозуміти, що у нас є проєкти по всьому світові! Люди продовжують віддавати все можливе”, - каже вона.

Це - вже друге таке зібрання у Нідерландах. Перед Гаагою про відбудову України говорили у Роттердамі.

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