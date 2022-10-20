Після вживання сиропу від кашлю померли майже 100 дітей в Індонезії

Кілька тижнів тому в Гамбії сироп проти кашлю став ймовірною причиною смерті майже 70 дітей.

В Індонезії 99 дітей померли після вживання сиропу від кашлю, тож країна змушена була призупинити продаж усіх сиропів та рідких ліків.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Так, у деяких препаратах на основі сиропу в Індонезії виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності. Саме від неї цього року померли 99 дітей. Поки невідомо, чи були ці ліки імпортними, чи місцевого виробництва.

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Влада Індонезії 20 жовтня повідомила про близько 200 випадків гострої ниркової недостатності у дітей. Більшості з них ­– до п’яти років.

Раніше цього місяця ВООЗ інформувала про розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, після вживання яких загинули майже 70 дітей у Гамбії. Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.

Виробником препаратів є індійська компанія Maiden Pharmaceuticals. За даними ВООЗ, компанія не надала гарантій безпеки цих ліків. А результати лабораторного аналізу препаратів підтвердили, що вони містять недопустиму кількість діетиленгліколю та етиленгліколю. Це токсичні для людей речовини, які можу призводити до смерті.

У ВООЗ кажуть, що сиропи "потенційно пов’язані з гострим ураженням нирок".

Очільник МОЗ Індонезії Буді Гунаді Садікін повідомив, що такі ж хімічні сполуки знайшли в деяких ліках, що застосовуються у країні на місцевому рівні.

"Деякі сиропи, які вживали діти з гострою нирковою недостатністю віком до п’яти років, як було доведено, містили етиленгліколь та діетиленгліколь. Цих речовин там не повинно було бути або могло бути у дуже малій кількості", – сказав міністр.

Водночас він не поінформував, скільки таких випадків стосувалися токсичних ліків.

Індонезійська влада також заявила, що сиропи проти кашлю, якими користуються в Гамбії, на місцевому рівні не продаються.

Реальна кількість смертей може бути навіть більшою, ніж повідомляють, сказав епідеміолог з Університету Гріффіта Дікі Будіман.

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"Коли трапляються подібні випадки, [те, що ми знаємо], є вершиною айсберга, а це означає, що жертв може бути значно більше", –припустив фахівець.

Влада Індонезії поки не називає бренди чи типи сиропів, пов’язані з хворими дітьми. У країни лише тимчасово заборонили продаж та виписування рецептів на всі сиропи та рідкі ліки.

Нагадаємо, на початку жовтня ВООЗ опублікувала попередження щодо чотирьох сиропів від кашлю та застуди індійського виробництва. Їх застосування потенційно пов’язують із гострими ураженнями нирок та смертю 66 дітей у Гамбії.

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