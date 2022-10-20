После употребления сиропа от кашля умерли почти 100 детей в Индонезии

Несколько недель назад в Гамбии сироп против кашля стал вероятной причиной смерти около 70 детей.

В Индонезии 99 детей умерли после употребления сиропа от кашля, поэтому страна вынуждена была приостановить продажу всех сиропов и жидких лекарств.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Так, в некоторых препаратах на основе сиропа в Индонезии обнаружили вещества, приводящие к острой почечной недостаточности. Именно от нее в этом году умерло 99 детей. Пока неизвестно, было ли это лекарство импортным, или местного производства.

Также читайте В Украине усилят контроль за отпуском рецептурных лекарств: что именно изменится

Власти Индонезии 20 октября сообщили о около 200 случаях острой почечной недостаточности у детей. Большинству из них – до пяти лет.

Ранее в этом месяце ВОЗ информировала о расследовании по препаратах индийской фармкомпании, после употребления которых погибли почти 70 детей в Гамбии. Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе против кашля Kofexmalin, детском сиропе против кашля Makoff и сиропе против простуды Magrip N.

Производителем препаратов является индийская компания Maiden Pharmaceuticals. По данным ВОЗ, компания не предоставила гарантий безопасности этого лекарства. Результаты лабораторного анализа препаратов подтвердили, что они содержат недопустимое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля. Это токсичные для людей вещества, которые могут приводить к смерти.

В ВОЗ говорят, что сиропы "потенциально связаны с острым поражением почек".

Глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин сообщил, что такие же химические соединения нашли в некоторых лекарствах, применяемых в стране на местном уровне.

"Некоторые сиропы, которые употребляли дети с острой почечной недостаточностью до пяти лет, как было доказано, содержали этиленгликоль и диэтиленгликоль. Этих веществ там не должно было быть или могло быть в очень малом количестве", — сказал министр.

В то же время он не проинформировал, сколько таких случаев касалось токсического лекарства.

Индонезийские власти также заявили, что сиропы против кашля, которыми пользуются в Гамбии, на местном уровне не продаются.

Реальное количество смертей может быть даже больше, чем сообщают, сказал эпидемиолог из Университета Гриффита Дики Будиман.

Также читайте В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

"Когда случаются подобные случаи, [то, что мы знаем], вершина айсберга, а это значит, что жертв может быть значительно больше", — предположил специалист.

Власти Индонезии пока не называют бренды или типы сиропов, связанные с больными детьми. В стране лишь временно запретили продажу и выписку рецептов на все сиропы и жидкие лекарства.

Напомним, в начале октября ВОЗ опубликовала предупреждение о четырех сиропах от кашля и простуды индийского производства. Их применение потенциально связывают с острыми поражениями почек и смертью 66 детей в Гамбии.

Как правильно сушить и хранить лекарственные травы! Советы травника Вадима Жигуна

Читайте также: