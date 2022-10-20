"Стрельба и детский плач": в РФ вооруженные силовики без предупреждени ворвались в школу

Вооружённые силовики в масках ворвались в школу, открыли огонь и имитировали захват заложника.

В одной из школ российского Геленджика силовики решили провести "антитеррористические учения" , не предупредив учителей, школьников, и родителей.

Об этом пише Meduza.

Вооружённые силовики в масках ворвались в школу, открыли огонь холостыми патронами и имитировали захват заложника.

"Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке! А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за это отвечать", – написала мать одного школьника.

В управлении образования ей ответили: "все должно было быть спонтанно, чтобы дети научились себя вести в таких ситуациях, или вы хотите чтобы вашего ребёнка застрелили?".

Вопрос, кто санкционировал учения несовершеннолетних без предупреждения родителей, в местном управлении образования просто проигнорировали.

Отмечается, что педагогов предупреждали только о проведении "учебной эвакуации", а не такой "операции". После того, как информация об инциденте попала в Сеть, местые власти пообещали провести проверку.

Путин объявил "военное положение" на оккупированной территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Ранее глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина объяснила, какова цель "военного положения", которое объявил Путин на оккупированной территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным.

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