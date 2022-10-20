"Стрілянина і дитячий плач": у РФ озброєні силовики без попередження увірвалися до школи

Озброєні силовики у масках увірвалися до школи, відкрили вогонь та імітували захоплення заручника.

В одній зі шкіл російського Геленджика силовики вирішили провести "антитерористичні навчання", не попередивши вчителів, школярів та батьків.

Про це пише Meduza.

Озброєні силовики у масках увірвалися до школи, відкрили вогонь холостими патронами та імітували захоплення заручника.

"Нікого не попередили, зайшли люди з автоматами, почали стріляти, діти злякалися, плакали, вчителі в шоці! А якби хтось вистрибнув з другого поверху чи напад епілепсії? Хто за це відповідатиме", – написала мати одного школяра.

В управлінні освіти їй відповіли: "все мало бути спонтанно, щоб діти навчилися поводитися в таких ситуаціях, чи ви хочете щоб вашу дитину застрелили?".

Питання, хто санкціонував навчання неповнолітніх без попередження батьків, у місцевому управлінні освіти просто проігнорували.

Зазначається, що педагогів попереджали лише про проведення "навчальної евакуації", а не такої "операції". Після того, як інформація про інцидент потрапила до Мережі, місцева влада пообіцяла провести перевірку.

Путін оголосив "воєнний стан" на окупованій території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про введення "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Раніше глава напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна пояснила, яка мета "воєнного стану", який оголосив Путін на окупованій території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна – це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним.

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