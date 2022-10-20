Старезними кулеметами “Максимами” і “Браунінгами-М2” женуть ворога із Херсонщини війська добровольців

Бійці готові воювати і таким раритетом, аби тільки вигнати ворога з рідної землі, бо росіяни перетворюють колись гарні українські села і міста на руїни.

Кулеметами “Максим” і “Браунінг-М2” женуть ворога із Херсонщини війська добровольців, йдеться в ТСН.

Російська окупаційна влада Херсона та їхні прибічники готуються залишити місто та перебратися на лівий берег Дніпра. Вони переконані, що українська армія вже розпочала свій масштабний наступ на Херсонщині.

Російські ЗМІ в паніці пишуть, що українське військо на Херсонському напрямку перейшло у наступ, командування ЗСУ цю інформацію не підтверджує, але й не спростовує.

Тут бійці після обстрілу ворожих позиції бійці ховаються у бліндажах, зазвичай ворог відповідає дуже швидко.“У них багато дронів, вони спостерігають за нами. Бояться”, - каже військовий «Шерп».

Але сьогодні російська артилерія мовчить, певно, вже почали економити набої, припускає «Шерп», на цій позиції бійці надто не вкопуються, натякають, вони тут не надовго.

На іншій ділянці фронту командир на псевдо «Паланковий» їздить не надто ще знайомою йому дорогою на старенькій «Ниві», бо до цієї посадки лише вночі зайшли його бійці. Вони теж не підтверджують і не спростовують, що це наступ.

Бійці української добровольчої армії лише нещодавно влилися в армійські підрозділи. Тому зброя у них поки ще відрізняється від номенклатури Збройних сил України. Є зовсім екзотика “Браунінг М2” – американський кулемет, який встиг повоювати від Фолклендів та Намібії до Камбоджі та В’єтнаму.

“Паланковий” швидко повертається у штаб, щоб підкинути своїм бійцям ще трохи екзотики. Не муляж, це правжні кулемети "Максим", саме такі бійці Махно ставили на свої тачанки ще понад сто років тому. “Він використовується лише на опорних пунктах катати його не будемо”, - пояснюють військові.

Бійці готові воювати і таким раритетом, аби тільки вигнати ворога з рідної землі, бо росіяни перетворюють колись гарні українські села і міста на руїни.

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