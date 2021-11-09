Церковный праздник 10 ноября: день памяти святой Параскевы

Неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе стали называть Пятницкой.

10 ноября православная церковь отмечает день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии.

История праздника

Как свидетельствует предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (отцы назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, уважение Параскевы сочеталось с культом славянского божества Пятницы – покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особым праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

Народные традиции и приметы

В этот день готовили дом к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием "льняные смотрины", по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая лен-первак. Девушки, таким образом, демонстрировали ребятам, насколько хорошие они хозяйки.

Когда-то парни постились на Параскеву Пятницу, чтобы найти себе красивую и хозяйственную женщину. Девушки – чтобы удачно выйти замуж. "Пятенка, моя матушка, помоги хоть ты, чтобы мне замуж пойти". Девушки просили у Параскевы Пятницы, чтобы не был муж пьющим, чтобы были дети трезвенники. Для этого заносили в церковь лен или материю, дарили полотенце на икону.

Листья из вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.

Кто много смеется в этот день, тот потом, по приметам, будет долго плакать. Поэтому люди на Параскеву пытались вести себя сдержанно.

Что запрещено делать 10 ноября

Женщинам в этот день нельзя тяжело работать, прясть, сновать, ткать и стирать белье.

Девушкам нельзя голову мыть и чесаться, нельзя петь и смеяться.

В пятницу воздерживались от супружеских обязанностей, чтобы дети не родились увечьями.

Пятница считается днем несчастливым для работы в огороде, для начала нового дела. Нельзя сеять, пахать и сапать, чтобы не было града

Опасаются в этот день что-то отдавать или давать взаймы, чтобы "не отдать счастье".

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