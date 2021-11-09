Церковне свято 10 листопада: день пам’яті святої Параскеви

Тиждень, на який випадало 10 листопада, в народі почали називати П’ятницький.

10 листопада православна церква святкує день святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила у 3 столітті у Малій Азії.

Історія свята

Як свідчить переказ, Параскева народилася в сім'ї багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

Прізвисько П'ятниця — переклад імені Параскєва (батьки назвали дочку так, бо шанували п'ятницю — день хресних страждань Господніх). Крім того, шанування Параскеви поєдналося з культом слов'янського божества П'ятниці — покровительки жінок та матерів. Якщо іменини святої випадали на п'ятий день тижня, це вважалося особливим святом. У будь-якому разі тиждень, на який припадав день Параскеви, називали П'ятницьким тижнем.

Народні традиції і прикмети

Цього дня готували будинок до зими, вичищали стійла. Існувала традиція під назвою "лляні оглядини", за якою селяни вихвалялися одне перед одним, показуючи льон-первак. Дівчата, таким чином, демонстрували хлопцям, наскільки хороші вони господині.

Колись парубки постували на Параскеву П’ятницю, щоб знайти собі гарну й хазяйновиту жінку. Дівчата — щоб вдало вийти заміж. “П’ятінка, моя матінка, допоможи хоч ти, щоб мені заміж піти”. Дівчата просили у Параскеви П’ятниці, щоб не був чоловік питущим, щоб були діти непитущі. Для цього заносили в церкву льон або матерію, дарували рушник на ікону.

Листя з вишні 10 листопада ще не опало – сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтане.

Хто багато сміється цього дня, той потім, згідно з прикметами, буде довго плакати. Тому люди на Параскеву намагалися поводитися стримано.

Що заборонено робити 10 листопада

Жінкам цього дня не можна тяжко працювати, прясти, прясти, ткати і прати білизну.

Дівчатам не можна голову мити і чесатися, не можна співати і сміятися.

У п’ятницю утримувалися від подружніх обов’язків, щоб діти не народилися каліками.

П’ятниця вважається днем нещасливим для роботи на городі, для початку нової справи. Не можна сіяти, орати й сапати, щоб не було граду

Остерігаються цього дня щось віддавати або позичати, щоб “не віддати щастя”.

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