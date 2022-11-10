Астрологічний прогноз на 10 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нових проєктів, до того ж що масштабнішими і грандіознішими вони будуть, то вищі шанси на успіх. Приймаючи важливі рішення, необхідно контролювати емоції – вони можуть стати на заваді зробити правильний крок.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: жовтий лимонний, золотий.

Щасливе каміння дня: вороняче і соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: особливу небезпеку становлять інфекційні захворювання – вони матимуть гострий перебіг і погано піддаватимуться лікуванню, тому важливо уникати місць великого скупчення людей, де велика ймовірність їх підхопити.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про стан енергетики людини: негативні сновидіння можуть свідчити, що вона наближається до нуля, отже, необхідно вжити заходів, які дозволять поповнити енергетичні запаси.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Афоризм дня: "Від людини, яку неможливо розвеселити, добрих справ очікувати не доводиться" (Семюел Джонсон).

Ангел-охоронець дня: Доркан – наділяє людину здатністю досягати поставленої мети.

Магія та містика дня: можна створювати обереги, які захистять саму людину від будь-яких напастей, включно з небезпекою смерті.

Табу дня: зневіра є смертним гріхом.

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