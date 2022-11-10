Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 10 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 10 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, причем чем масштабнее и грандиознее они будут, тем выше шансы на успех. Принимая важные решения, необходимо контролировать эмоции – они могут помешать сделать верный шаг.

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активный лень. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый лимонный, золотой.  

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: особую опасность представляют инфекционные заболевания – они будут протекать в острой форме и плохо поддаваться лечению, поэтому важно избегать мест большого скопления людей, где велика вероятность их подхватить. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о состоянии энергетики человека: негативные сновидения могут свидетельствовать о том, что она стремится к нулю, а значит, необходимо принять меры, которые позволят пополнить энергетические запасы. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Афоризм дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон). 

Ангел-хранитель дня: Доркан – наделяет человека способностью достигать поставленных целей. 

Магия и мистика дня: можно создавать обереги, которые защитят самого человека от любых напастей, включая опасность смерти. 

Табу дня: уныние является смертным грехом. 

Читайте также: 

"Мы украинцы, мы можем все". Телепремьера песни группы Mad Heads в эфире "Сниданка"

"Мы украинцы, мы можем все". Телепремьера песни группы Mad Heads в эфире "Сниданка"

Похожие темы:

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация