Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, причем чем масштабнее и грандиознее они будут, тем выше шансы на успех. Принимая важные решения, необходимо контролировать эмоции – они могут помешать сделать верный шаг.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активный лень.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый лимонный, золотой.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: особую опасность представляют инфекционные заболевания – они будут протекать в острой форме и плохо поддаваться лечению, поэтому важно избегать мест большого скопления людей, где велика вероятность их подхватить.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о состоянии энергетики человека: негативные сновидения могут свидетельствовать о том, что она стремится к нулю, а значит, необходимо принять меры, которые позволят пополнить энергетические запасы.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Афоризм дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон).
Ангел-хранитель дня: Доркан – наделяет человека способностью достигать поставленных целей.
Магия и мистика дня: можно создавать обереги, которые защитят самого человека от любых напастей, включая опасность смерти.
Табу дня: уныние является смертным грехом.
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