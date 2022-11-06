Таропрогноз на 7-13 ноября 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро является самой знаменитой и загадочной из всех известных систем гаданий. До сих пор неизвестно как точное время, так и место появления этих карт. Существует немало гаданий, использующих методику Таро. С помощью этой таинственной системы гадания и самопознания можно узнать больше о своем будущем.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не сводят ли они сейчас вас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к происходящему вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите слабые и сильные стороны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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