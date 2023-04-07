В Україні стане тепліше, але дощі не припиняються: прогноз погоди на 8 квітня

У Карпатах є ймовірність сходження лавин.

В суботу, 8 квітня, в Україні утримається дощова, а місцями - снігова погода. Стане трохи тепліше. В областях буде хмарно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні часом невеликий дощ. Вдень на півдні та в центрі подекуди будуть грози.У більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів, але вранці - туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У більшості регіонів вночі буде 3-8° тепла, а на заході прогнозують близько 0°. Вдень повітря прогріється до +10-15°. Лише в західних областях прохолодніше - 6-11° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні буде хмарно, а також дощитиме. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі в області синоптики прогнозують 3-8° тепла, а вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла, а вдень +11-13°.

Погода в Карпатах

У Карпатах синоптики обіцяють невеликий сніг. У регіоні температура повітря вночі 1-6° морозу, а вдень від -1° до +4°.

Також в Українських Карпатах можливе сходження лавин. Значна сніголавинна небезпека у зв’язку зі снігопадами утримується на високогiр'ї Прикарпаття та східної частини Закарпаття. Тим часом помірна сніголавинна небезпека - в горах західної та центральної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", попереджають рятувальники.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, у квітні погода буде прохолодною та багатою на опади. У перші десять днів місяця очікуються дощі, сніг та заморозки. Друга декада буде трохи теплішою, опадів стане менше, але високих плюсових температур не прогнозують.

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