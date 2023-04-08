Спасатели предупреждают об опасности в горах

В субботу, 8 апреля, в украинских Карпатах возможно сход лавин. Спасатели предупреждают туристов об опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится снеголавинная опасность. Речь идет об ІІІ уровне опасности.

Между тем, 8 и 9 апреля высокогорья Закарпатья содержится значительная снеговинная опасность.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — предупреждают спасатели.

Напомним, синоптики предупреждали об осадках в Украине 8 апреля. В частности, в Карпатах обещали небольшой снег. В регионе температура воздуха днем будет от 1° мороза до 4° тепла.

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