На російсько-грузинському кордоні утворився корок у 30 км

Корок на російсько-грузинському кордоні біля КПП "Верхній Ларс" досяг вже 30 км.

Про це пише громадський діяч Микола Левшиць.

"У короку стоїть понад 3 тис. машин, а час очікування для проходження обох кордонів становить близько 48 годин. При цьому у людей у пробці, які прагнуть врятуватися від мобілізації, закінчуються вода, їжа та бензин", - написав Левшиць.

Нагадаємо, після оголошеної мобілізації в Росії стали масово купувати квитки до інших країн. Найбільшим попитом користуються Грузія, Туреччина та Вірменія.

А у Казахстані на кордоні затримали трьох росіян, які тікали від мобілізації.

Читайте також: