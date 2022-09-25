На российско-грузинской границе образовалась пробка в 30 км

Пробка на российско-грузинской границе возле КПП "Верхний Ларс" достигла уже 30 км.

Об этом пишет общественный деятель Николай Левшиц.

"В пробке стоит более 3 тыс. машин, а время ожидания для прохождения обеих границ составляет около 48 часов. При этом у людей в пробке, стремящихся спастись от мобилизации, заканчиваются вода, еда и бензин", — написал Левшиц.

Напомним, после объявленной мобилизации в России стали массово покупать билеты в другие страны. Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

А в Казахстане на границе задержали троих бежавших от мобилизации россиян.

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