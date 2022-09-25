В РФ повестки раздают учителя

Учителя в Смоленской области России рассказали о своем участии в мобилизации сожителей. В основном призывают водителей к 48 годам.

Об этом сообщили РосСМИ.

По словам учителей, из 30 повесток удается вручить всего три.

Несколько смоленских педагогов рассказали о том, как организовано их участие в выдаче повесток на войну.

"В каждой школе для раздачи повесток привлечь 2-3 человека. Перед этим их вызвали на разговор к директору и завучу и объясняли, почему эта миссия важна", — говорят педагоги.

По информации источника, некоторые работники образования все же отказывались.

Сообщается, что большинство из повесток адресованы мужчинам с военно-учетной специальностью №837, №845, №846.

Это водители транспортных средств категории С, D и E. Среди мобилизованных – рядовые, сержанты, ефрейторы и прапорщики, начиная 1974-м и заканчивая 1997-м годами рождения.

По словам одного из собеседников источника, людей по адресам либо не удается обнаружить, либо они уехали, а некоторые пишут отказ от получения повестки. В среднем из 30 повесток вручить удается всего три.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

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