Военный эксперт: "Обмен пленными – не маркер прекращения войны"

Война в Украине закончится, когда российские войска покинут нашу территорию.

Александр Коваленко, военный эксперт, в интервью ТСН.ua объяснил, можно ли считать обмен пленными маркером прекращения военных действий.

"Обмен пленными был и раньше. Это не маркер. Прекращение войны будет после полного освобождения украинских территорий. Мы, конечно, понимаем, что в России это могут назвать по-своему: временное прекращение огня или жест доброй воли. Именно после этого мы можем говорить, что войне настал конец. Украине нужно держать в напряжении Российскую Федерацию, чтобы она не могла восстанавливать свои ресурсы – человеческие, технические. И чтобы у этой мобилизации не было времени подготовить солдат для отправки в Украину", — сказал он.

Напомним, эксперт объяснил, почему Россия согласилась на обмен "азовцев".

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