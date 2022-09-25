Військовий експерт: "Обмін полоненими – не маркер припинення війни"

Війна в Україні закінчиться, коли російські війська залишать нашу територію.

Олександр Коваленко, військовий експерт, в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, чи можна вважати обмін полоненими маркером припинення військових дій.

"Обмін полоненими був і раніше. Це не є маркером. Припинення війни буде після повного звільнення українських територій. Ми, звісно, розуміємо, що у Росії це можуть назвати по-своєму: тимчасове припинення вогню чи жест доброї волі. Саме після цього ми можемо казати, що війні настав кінець. Україні треба тримати в напруженні Російську Федерацію, щоб вона не могла відновлювати свої ресурси – людські, технічні. І щоб ця мобілізація не мала часу підготувати солдат для відправлення до України", - сказав він.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Росія погодилась на обмін "азовців".

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