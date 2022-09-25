У РФ повістки роздають вчителі

Ті, хто погодився - злякалися адміністративних наслідків.

Вчителі у Смоленській області Росії розповіли про свою участь у мобілізації співмешканців. Здебільшого закликають водіїв до 48 років.

Про це повідомили росЗМІ.

За словами вчителів, з 30 повісток вдається вручити лише три.

Декілька смоленських педагогів розповіли про те, як організовано їхню участь у видачі повісток на війну.

"У кожній школі для роздачі повісток залучити 2-3 особи. Перед цим їх викликали на розмову до директора та завуча та пояснювали, чому ця місія важлива", - кажуть педагоги.

За інформацією джерела, деякі працівники освіти все ж таки відмовлялися.

Повідомляється, що більшість із повісток адресовані чоловікам з військово-обліковою спеціальністю № 837, № 845, № 846.

Це водії транспортних засобів категорії С, D та E. Серед мобілізованих - рядові, сержанти, єфрейтори та прапорщики, починаючи 1974-м та закінчуючи 1997-м роками народження.

За словами одного зі співрозмовників джерела, людей за адресами або не вдається виявити, або вони поїхали, а деякі пишуть відмову від отримання повістки. У середньому із 30 повісток вручити вдається лише три.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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