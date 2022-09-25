У РФ повістки роздають вчителі

Ті, хто погодився - злякалися адміністративних наслідків.
Вчителі у Смоленській області Росії розповіли про свою участь у мобілізації співмешканців. Здебільшого закликають водіїв до 48 років.
Про це повідомили росЗМІ.
За словами вчителів, з 30 повісток вдається вручити лише три.
Декілька смоленських педагогів розповіли про те, як організовано їхню участь у видачі повісток на війну.
"У кожній школі для роздачі повісток залучити 2-3 особи. Перед цим їх викликали на розмову до директора та завуча та пояснювали, чому ця місія важлива", - кажуть педагоги.
За інформацією джерела, деякі працівники освіти все ж таки відмовлялися.
Повідомляється, що більшість із повісток адресовані чоловікам з військово-обліковою спеціальністю № 837, № 845, № 846.
Це водії транспортних засобів категорії С, D та E. Серед мобілізованих - рядові, сержанти, єфрейтори та прапорщики, починаючи 1974-м та закінчуючи 1997-м роками народження.
За словами одного зі співрозмовників джерела, людей за адресами або не вдається виявити, або вони поїхали, а деякі пишуть відмову від отримання повістки. У середньому із 30 повісток вручити вдається лише три.
Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.
Читайте також: