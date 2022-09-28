Подоляк закликав не вживати термін "референдум" до російських інсценувань

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що використовувати термін "референдум" для російського інсценування на окупованих територіях - неправильно.
Подоляк наголосив: те, що росіяни називають "голосуванням", проходило примусово під дулом автоматів.
Про це радник керівника ОП написав у своєму Твітері.
Подоляк наголосив, що фейкове голосування проходило на захоплених територіях, де є російські танки та проходять активні бойові дії. Крім того, під час так званого "волевиявлення" російські автоматники ходили по домівках людей і змушували зброєю говорити окупантам "так".
"Не використовуйте російську пропаганду", - закликав радник керівника ОП.
Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.
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