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Подоляк закликав не вживати термін "референдум" до російських інсценувань

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Подоляк закликав не вживати термін "референдум" до російських інсценувань

Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що використовувати термін "референдум" для російського інсценування на окупованих територіях - неправильно.

Подоляк наголосив: те, що росіяни називають "голосуванням", проходило примусово під дулом автоматів.

Про це радник керівника ОП написав у своєму Твітері.

Подоляк наголосив, що фейкове голосування проходило на захоплених територіях, де є російські танки та проходять активні бойові дії. Крім того, під час так званого "волевиявлення" російські автоматники ходили по домівках людей і змушували зброєю говорити окупантам "так".

"Не використовуйте російську пропаганду", - закликав радник керівника ОП.

Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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