Лукашенко мерещится угроза ядерного удара со стороны Польши

Лукашенко заявил, что якобы Дуда уже давно договорился с США о размещении ядерного оружия на территории Польши.

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко мерещится угроза ядерного удара по РБ со стороны Польши.

Такое заявление Лукашенко наводят российские средства массовой пропаганды.

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"Они (власть Польши – ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам нужно принимать меры, у нас его нет", — заявил " бульбофюрер".

Напомним, что Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska допустил размещение в Польше ядерного оружия, но сейчас его нет на территории Польши, о чем кричит Лукашенко. Он отметил, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

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