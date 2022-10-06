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Лукашенко мерещится угроза ядерного удара со стороны Польши

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Лукашенко мерещится угроза ядерного удара со стороны Польши

Фото: ТСН.ua

Лукашенко заявил, что якобы Дуда уже давно договорился с США о размещении ядерного оружия на территории Польши.

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко мерещится угроза ядерного удара по РБ со стороны Польши.

Такое заявление Лукашенко наводят российские средства массовой пропаганды.

"Они (власть Польши – ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам нужно принимать меры, у нас его нет", — заявил " бульбофюрер".

Напомним, что Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska допустил размещение в Польше ядерного оружия, но сейчас его нет на территории Польши, о чем кричит Лукашенко. Он отметил, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

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