Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка 3-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2022/23 между днепровским "Днепром-1" и лихтенштейнским "Вадуцом".

В четверг, 6 октября , днепровский "Днепр-1" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций встретится с лихтенштейнским "Вадуцом".

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины номинально домашний для днепрян поединок состоится на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы E нидерландский АЗ дома сыграет против кипрского "Аполлона". Этот матч также начнется 6 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.

Поединки 4-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 13 октября: "Вадуц" - "Днепр-1", "Аполлон" - АЗ.

Напомним, в стартовом туре группового раунда третьего по престижности еврокубка днепровский клуб минимально уступил АЗ, после чего подопечные Кучера одержали уверенную победу над "Аполлоном".