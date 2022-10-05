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Дніпро-1 - Вадуц: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

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Дніпро-1 - Вадуц: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23 між дніпровським "Дніпром-1" та ліхтенштейнським "Вадуцом".

У четвер, 6 жовтня, дніпровський "Дніпро-1" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій зустрінеться з ліхтенштейнським "Вадуцом".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице. Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.

  • В іншому протистоянні групи E нідерландський АЗ вдома зіграє проти кіпрського "Аполлона". Цей матч також розпочнеться 6 жовтня, але о 22:00 за київським часом.
  • Після двох стартових турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.
  • Поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 13 жовтня: "Вадуц" - "Дніпро-1", "Аполлон" - АЗ.

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду третього за престижністю єврокубку дніпровський клуб мінімально поступився АЗ, після чого підопічні Кучера здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між українським і ліхтенштейнським клубами.

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Дата публікації
Перегляди
201
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