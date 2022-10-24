Звезда "Папика" Дарья Рыбак беременна первенцем

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "100 тысяч минут вместе", Дарья Рыбак беременна.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram и показала фото, где у нее виднеется немалый округлый животик. В общем, для Дарьи это первый ребенок.

"Мое тихое счастье!" – подписала снимок звезда.

Дарья Рыбак беременна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Актриса рассказала, что решила поделиться радостными новостями именно 24 числа. Как отметила Дарья, причина жить для нее и просыпаться с утра – это ее будущий ребенок.

Дарья Рыбак беременна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"И знаете, что самое интересное… что сегодня 24 число… Эти цифры навсегда останутся в нашем сознании… Но именно сегодня мне захотелось поделиться с вами этой новостью! У каждого из нас есть причина жить! У каждого из нас каждый день есть причины просыпаться, улыбаться, благодарить за жизнь и наслаждаться этой жизнью! Моя причина сейчас у меня под сердцем – это мое чудо, мое счастье и мое спокойствие… Ваша, как минимум, в отражении зеркала! Жизнь продолжается! Ее невозможно остановить, не забывайте об этом!", – отметила знаменитость.

Дарья Рыбак беременна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Напомним, летом загадочный возлюбленный сделал предложение Дарье Рыбак. Актриса держит в тайне личность своего избранника. По словам Рыбак, мужчина не хочет публичности, а она, в свою очередь, уважает его выбор.

Дарья Рыбак с мужем / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

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