Джамала зачарувала фанів новим драматичним мініальбомом "Поклик"

Співачка Джамала запрем'єрила свій новий мініальбом під назвою "Поклик", який зібрав у собі чотири пісні.

Нова робота виконавиці була записана у різних куточках Європи, де Джамала була вимушена перебувати через повномасштабну війну в Україні.

У "Поклику" співачка об'єднала електронне звучання, кримськотатарський інструмент дойру і народний спів, а також українську поезію. У основу однієї із композицій "Сину" ліг вірш видатного українського письменника Василя Симоненка.

"За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Мініальбом записувався в різних частинах планети, та подумки я завжди була вдома. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру", - розповіла про нову роботу Джамала.

Джамала / Фото: Прес-служба Джамали

Шанувальники співачки були приголомшені тим, наскільки емоційним та драматичним вийшов мініальбом.

Чудовий альбом, Джа!

Дякую за новий подих!

Магічний саунд.

Слухаю о третій годині ночі...це просто вау!

Як повідомила виконавиця, її шанувальники мають змогу почути "Поклик" наживо, адже Джамала запланувала благодійний концерт у Національному музеї мистецтв імені Ханенків, який 10 жовтня постраждав від обстрілів із боку Росії. Виручені із виступу кошти артистка хоче передати на допомогу українцям.

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